Бийск рассчитывает получить собственную ледовую арену при поддержке властей

Новости 22.02.2019 12:30 455

Бийский стадион «Прогресс» уйдет в муниципальную собственность. На месте объекта планируют возвести Ледовый дворец, который обещают бийчанам уже более 10 лет.

Рабочая встреча по вопросу появления в Бийске крытого катка прошла в городской администрации. Участниками стали депутат Госдумы Александр Прокопьев, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, глава города Александр Студеникин, специалисты мэрии, общественники, тренеры.

На сегодняшний день все, что может предложить город, - открытые ледовые площадки, арена «Бия», лед на которой держится не намного дольше, чем на улице. Спортсменам приходится ездить за 70 километров на ледовую арену в Бочкари, где каждая тренировка обходится в четыре тыс. рублей.

«Я свое мнение никогда не скрывал. Считаю, что в последние годы Бийску уделялось мало внимания, но я рад, что сейчас все начинаем меняться. Проект для Бийска долгожданный. Собственно, разговоры о нем ведутся уже более 10 лет. Тренерский состав тоже говорит, что сегодня льда в городе не хватает. Желающих заниматься больше, чем могут вместить имеющиеся площадки. Я уже не говорю о том, что в таком массовом командном виде спорта, как хоккей, необходимо обеспечить возможность тренироваться круглогодично. Кроме того, Ледовый Дворец позволил бы проводить в городе масштабные спортивные соревнования. Только так мы можем вырастить серьезных профессиональных спортсменов, которые будут выступать на крупнейших турнирах в России и за ее пределами, - отметил Александр Прокопьев.

По словам главы города Александра Студеникина, раньше на стадионе проходили масштабные мероприятия. В прошлом году было принято решение выкупе стадиона.

«Его будущее мы связываем с разными видами спорта. На сегодня в Бийске почти утеряна атлетическая база. Здесь же могут быть площадки для большого тенниса. Но главное – именно к этой площадке мы решили привязать проект Ледового Дворца. Бийчане активно откликнулись на эту идею, мы получили поддержку в обществе. На сегодня проектная документация будущего дворца прошла все экспертизы. Кроме того, сегодня на заседании Думы города депутатами принято решение выделить из бюджета 20,8 млн руб. на выкуп стадиона «Прогресс». Таким образом, процесс формирования спортивного комплекса запущен», - сказал Студеникин.

Замглавы Бийска по вопросам строительства Дмитрий Маслюк отметил, что по проекту планируется построить здание крытого катка с трибуной на 250 мест. Размер здания будет 90 на 44 метра. На объекте разместится огороженная ледовая арена, размером 30 на 60 метров.

«На входе будет фойе, касса, гардероб. Далее помещения для техники. Кроме того, в комплекс здания будут входить раздевалки с душевыми, две тренерских комнаты, помещение для маломобильных групп населения, буфет и столовая. Два спортивных зала, каждый площадью по 100 квадратных метров, будут использоваться как тренажерный и помещения для фитнеса и хореографии», - добавил Маслюк.

Окончательное решение о появлении Ледового дворца в науокграде решат в краевой администрации. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, который также участвовал в бийском совещании, пояснил, что губернатор поручил проанализировать отрасль спорта и проработать варианты для дальнейшего развития, используя как финансовые возможности региона, так и федеральные средства.

«2019-2024 годы – это период, когда в стране будет реализовываться проект «Спорт – норма жизни». В этом нам повезло. В рамках проекта каждый субъект федерации получит возможность провести целый комплекс мероприятий. Нам нужно их заявить. Губернатор внимательно ознакомится со всеми представленными материалами. Я думаю, в Бийске лед должен появиться. Сейчас мы близки к историческому моменту, когда все должно получиться. Скрестим пальцы, чтобы объект появился. Мечты должны сбываться», - сказал Перфильев.

По словам министра, в марте в Бийске пройдет еще одно совещание. К этому времени уже будут предварительные согласования с федеральным министерством спорта. Таким образом, еще один шаг к появлению Ледового Дворца сделан.