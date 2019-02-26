Барнаульская дума проведет «мастер-класс» по декларированию доходов на фоне судебных тяжб

Новости 22.02.2019 12:20 353

Барнаульские депутаты 27 февраля пройдут обучение тому, как правильно заполнять декларации о доходах и имуществе. Об этом на заседании гордумы сообщила председатель БГД Галина Буевич. Мера связана с тем, что уже вскоре стартует новый отчетный период – за 2018 год. Кроме того, часть барнаульских депутатов до сих пор рискует потерять мандат из-за ошибок, сделанных в декларациях за 2017 год.

Председатель БГД подчеркнула, что на обучающий семинар могут прийти как сами народные избранники, так и их помощники.

«Мы должны заполнить документы на этот раз без единой ошибки. Вы должны понимать, что данная процедура больше не носит личный характер, она приобретает общественное значение в свете тех событий, что сейчас разворачиваются. Тем более в этом году в законодательстве, касающемся заполнения деклараций, появились новеллы, их нужно учесть», - призвала к благоразумию коллег председатель БГД.

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Между тем уже 28 февраля пройдет очередное судебное заседание по делу пяти барнаульских депутатов. В числе фигурантов - Вячеслав Перерядов, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов (все представляют «Единую Россию») и Егор Банщиков («Справедливая Россия»). Именно их нарушения оказались самыми серьезными на фоне других коллег по депутатскому корпусу, полагает прокуратура. В частности не были полностью указаны все квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин. Кроме того, депутаты занижали размер реальной зарплаты, как собственной, так и членов семей.

Ранее надзорное ведомство высказывало претензии в общей сложности к 14 депутатам, но затем 9 из них было решено «амнистировать».