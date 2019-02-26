Барнаульская полиция проверяет действия коллег, задержавших в вузе студента-активиста

Новости 22.02.2019 13:05 779

22 февраля на сессии Барнаульской гордумы выступил с докладом начальник УМВД по городу Барнаулу Максим Гердт. Депутат от фракции КПРФ Елена Хрусталева задала руководителю ведомства вопрос о судьбе активиста ЛКСМ Виктора Дряхлова, которого накануне полицейские увезли в отделение с занятий в университете.

Хрусталева полагает, что задержание было незаконным, так как, с одной стороны, сотрудники правопорядка не предоставили студенту повестку, с другой – в принципе не имеют права на задержание граждан, подозреваемых по административной статье (КоАП).

«Подобные действия полиции компрометируют студента в глазах его товарищей, роняют его авторитет. Понесут ли полицейские наказания за свои действия?» - спросила правоохранителя Хрусталева.

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В ответ на претензии депутата Гердт пояснил, что в отношении двоих полицейских, о которых идет речь, идет служебная проверка и оценка правомерности их действий. Он также добавил, что у истории есть "двойное дно": студентом заинтересовались сотрудники Центра по противодействию экстремизму Алтайского края, но предмет их интереса раскрывать не стал.

Напомним, что о задержании студента барнаульского вуза сообщил в социальных сетях его товарищ по комсомолу Антон Арцибашев. По его данным, полицейские Дряхова допрашивали, не позволили связаться с адвокатом и переписали все файлы с его личного мобильного устройства.

Как возможную причину задержания студента Арцибашев называл участие комсомольца во флешмобах против отмены льгот на проезд для малообеспеченных студентов Барнаула. Активисты ЛКСМ проводили одиночные пикеты в общественном транспорте в конце января 2019 года.

«Политсибру» продолжит следить за развитием ситуации.