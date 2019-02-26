Водитель автобуса в Усть-Калманском районе скончался от остановки сердца

Новости 22.02.2019 12:01 209

В Усть-Калманском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Предварительно установлено, что у мужчины остановилось сердце, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла сегодня, 22 февраля. По предварительным данным, водителю 1955 года рождения, управлявшему автобусом Fiat Ducato, в процессе движения стало плохо. Транспорт съехал в кювет и врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

В автобусе находились шесть пассажиров, один из которых обратился за медицинской помощью, не госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи работают на месте ДТП. Следственный комитет по Алтайскому краю назначил доследственную проверку по данному факту.