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Водитель автобуса в Усть-Калманском районе скончался от остановки сердца

Новости
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В Усть-Калманском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Предварительно установлено, что у мужчины остановилось сердце, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла сегодня, 22 февраля. По предварительным данным, водителю 1955 года рождения, управлявшему автобусом Fiat Ducato, в процессе движения стало плохо. Транспорт съехал в кювет и врезался в дерево.  

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

В автобусе находились шесть пассажиров, один из которых обратился за медицинской помощью, не госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи работают на месте ДТП. Следственный комитет по Алтайскому краю назначил доследственную проверку по данному факту. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Рита Перегудова

#Алтайский край #Происшествия