Как будет работать «Почта России» на предстоящих праздниках

Новости 22.02.2019 16:15 385

37 отделений Почты России в Алтайском крае продолжат работу во время государственных праздников, сообщает официальный сайт региона.

23 февраля почта будет работать по графику субботы, 8 марта по графику пятницы, с сокращением рабочего дня на один час. Для остальных отделений эти дни станут выходными. Обмен и доставка корреспонденции, газет и журналов и выемка писем из ящиков осуществляться не будет. В пятницу, 22 февраля, и в четверг, 7 марта график работы отделений не изменится.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений, журналов и газет в некоторых сельских почтовых отделениях может измениться график работы. По согласованию с реготделением Пенсионного фонда по Алтайскому краю пенсии и пособия будут развозить и во время праздников.