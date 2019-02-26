Более 650 силовиков были задействованы в учениях в новоалтайском «Космосе»

Новости 22.02.2019 11:10 188

В Новоалтайске 20 февраля проведено масштабное тактико-специальное учение по пресечению террористического акта. Всего было задействовано более 650 человек и до 90 единиц техники. Основные действия прошли в культурно-досуговом центре «Космос», сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Без паники. Культурно-досуговый центр в Новоалтайске захватят «террористы» Новости 19.02.2019 10:25 Завтра, 20 февраля, на территории Новоалтайска будет проведено плановое антитеррористическое учение 298

Согласно легенде, утром группа вооруженных «террористов» проникла в культурно-досуговый центр с находившимися в тот момент мирными гражданами – студентами и персоналом учреждения. В ходе переговоров от преступников был получен ряд требований, в числе которых, помимо предоставления продуктов и лекарств – неприемлемые политические требования.

Отработка действий сил и средств оперативного штаба в регионе осуществлялась в режиме реального времени. Силовикам непрерывно поступали новые вводные.

Все группы оперативного штаба решали поступающие задачи в рамках своей компетенции: блокирование захваченных территорий, освобождение «заложников», оказание им медицинской и психологической помощи, обезвреживание «взрывных устройств» и штурм условных террористов.

«Важной задачей в рамках учения являлась отработка взаимодействия с Антитеррористической комиссией Алтайского края по установлению и реализации различных уровней террористической опасности на территории Новоалтайска с развертыванием пункта временного размещения. Еще одним значимым аспектом в рамках антитеррористического учения стала отработка взаимодействия сил и средств по обеспечению минимизации последствий террористического акта в рамках проведения массовой эвакуации пострадавших и оказания им необходимой медицинской и психологической помощи», - рассказали в пресс-службе управления.

Руководитель оперативного штаба в Алтайском крае отметил, что участники тактико-специального учения показали необходимый уровень подготовки. В ходе учений проверена слаженность действий всех подразделений объединенной группировки оперативного штаба, их реальная техническая обеспеченность и возможность решения первоочередных задач. Все недочеты выявлены и будут исправлены.

Оперативный штаб благодарит население за понимание важности проводимых мероприятий.