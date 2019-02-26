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Новоалтайский таксист скончался от употребления наркотиков

Новости
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В Новоалтайске на дороге обнаружили таксиста, который, предварительно, отравился неизвестным ядом. На следующий день мужчина скончался, но не от яда, а от наркотиком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.  

В ходе проверки установлено, что мужчина работал водителем такси, со слов родственников проживал в арендованном автомобиле, из салона которого изъято вещество в двух пакетиках, инъекционный шприц, мобильный телефон и навигатор. Результаты экспертизы показали, что в изъятом веществе и на внутренней поверхности шприца содержится наркотическое средство.

Проверка показала, что мужчина незаконно приобретал, хранил и употреблял наркотики. В возбуждении уголовного дела отказали в связи со смертью установленного лица. Факт приобретения наркотического средства выделен в отдельное производство.

Прокуратура напоминает, что ч.2 ст. 228 УК РФ устанавливает ответственность за любые незаконные операции (кроме сбыта) с психотропными и наркотическими средствами и их аналогами, а также растениями и их частями, содержащими психоактивные вещества, в крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет, которое может сочетаться с дополнительными наказаниями в виде штрафа или ограничения свободы.

Автор: Политсиб.ру

#Новоалтайск #Прокуратура