Барнаульцам предлагают добровольно сдать оружие и боеприпасы за вознаграждение

Новости 22.02.2019 11:40 194

Жители Барнаула могут добровольно сдать оружие и боеприпасы за вознаграждение. Мероприятие проводится в рамках профилактики правонарушений и в целях предупреждения незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вознаграждение будет выплачено лишь в том случае, если оружие не состояло на учете в органах внутренних дел, не было утрачено или похищено. При условии, что с помощью оружия не совершалось противозаконного деяния, гражданина освободят от уголовного преследования. Средства для выплаты вознаграждения выделяются правительством Алтайского края в рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

Уточняется, что в 2018 году жители добровольно сдали в подразделения краевого управления Росгвардии по 866 единиц оружия, 83 из которых хранились незаконно. В числе сданных оружия и боеприпасов: 40 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, три сигнальных пистолета, две единицы газового оружия, два обреза, одно самодельное оружие, 209 патронов и три детонатора. Общая сумма выплаченных вознаграждений составила почти 140 тыс. рублей.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в соответствии со статьей 222 УК РФ наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Подать заявление о желании сдать оружие можно в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Алтайскому краю по адресу: ул.Панфиловцев, 21а, телефон: (3852) 47-52-00.