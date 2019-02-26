Барнаульские депутаты добровольно расстались с 2,5 млн рублей

Новости 22.02.2019 9:34 636

На заседании Барнаульской городской думы 22 февраля депутаты удовлетворили протест прокурора, касающийся ежемесячных выплат народным избранникам, работающим на неосвобожденной основе.

32 депутата поддержали решение прокурора, три человека воздержалось от голосования, голосов против подано не было. В частности, в полном составе одобрили решение депутаты от фракции «Единая Россия».

Еще в декабре 2013 года Барнаульская гордума приняла решение «О ежемесячных компенсационных выплатах депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе». На одного депутата из бюджета на это тратилось 6000 рублей ежемесячно. Кроме того, председателю БГД, работающему не за зарплату, компенсируются расходы на служебные командировки. Последний пункт добавлен в октябре 2018 года.

Из 40 человек зарплату в Барнаульской гордуме в настоящее время получают четверо: Марина Ермоленко (руководитель комитета по социальной политике), зампредседателя БГД Сергей Струченко, зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов и зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин.

Остальные 36 депутатов работают на непостоянной основе. Ежемесячно из бюджета на них тратится 210 тысяч рублей, за год – 2,52 млн рублей, а за весь период работы созыва – 12,6 млн рублей. Отметим, председатель БГД Галина Буевич от компенсаций ранее добровольно отказалась. Таким образом эти выплаты до настоящего времени получали 35 человек.