Краевые власти готовы отдать в частные руки склады и гараж исторического особняка

Новости 22.02.2019 10:25 1441

26 марта Фонд имущества Алтайского края проведет открытый конкурс, на котором будут продавать склады и гараж исторического здания, известного как «Магазин Сухова». Они расположены по адресу ул. Льва Толстого, 31. Как сообщает сайт ведомства, объекты на торги выставляют впервые. Сегодня они находится в собственности региона.

В состав лота входят нежилые помещения (склады, гараж) общей площадью 691,3 кв.м., земельный участок площадью 786 кв.м. Начальная цена – 6 869 237,30 рубля. Решение о реализации помещений приняло управление имущественных отношений Алтайского края.

По условиям конкурса, покупателя обяжут отремонтировать помещения – починить крышу, восстановить водостоки, устроить отмостку, произвести внутреннюю отделку и ремонт на основании проектной документации, привести в порядок фасад. Эти условия связаны с тем, что объект включен в реестр культурного наследия России.

Все работы победитель конкурса должен завершить к 1 мая 2022 года.

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Здание на ул. Толстого, 31 построено в начале XX века и принадлежало торговому дому «Д. Н. Сухов и сыновья».