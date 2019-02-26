Сенатор Полетаев встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Новости 22.02.2019 9:01 185

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Полетаев обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром Якушевым результаты выполнения «майских указов» Президента и состояние строительной отрасли в Горном Алтае.

Особое внимание было уделено проблемам переселения жителей Республики Алтай из аварийного жилищного фонда.

«По данным министра регионального развития Республики Алтай, обратившегося ко мне с просьбой оказать содействие в этом вопросе, сегодня фонд включает 37 многоквартирных домов», – отметил Владимир Полетаев.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность изменения стоимости одного квадратного метра жилья, приобретаемого регионом в рамках госпрограмм для граждан, переселяемых из аварийного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели правительство РФ выделяет Республике Алтай 33 845 рублей за 1 кв. метр, тогда как его рыночная стоимость превышает 42 000 рублей.

В ходе встречи сенатор также привел данные о темпах ввода нового жилья в Горном Алтае.

«В силу региональных особенностей – преобладания индивидуального жилищного строительства над многоквартирным – региональное правительство предлагает пересмотреть плановые показатели, установленные Минстроем РФ для Республики Алтай», – подчеркнул Владимир Полетаев.

Кроме того, субъект нуждается в изменении коэффициентов, используемых при расчете стоимости строительства объектов с привлечением средств федерального бюджета – жилых домов, школ, больниц, дорог и других – добавил парламентарий.

«В Республике Алтай самые низкие коэффициенты в Сибирском федеральном округе, несмотря на сложные климатические и транспортные условия, которые приводят к удорожанию строительных работ», – подчеркнул Владимир Полетаев.

Владимир Якушев принял информацию к сведению и поручил профильным департаментам министерства изучить данные вопросы.