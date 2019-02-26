Три школы и два детсада в Алтайском крае закрыты на карантин

Новости 22.02.2019 8:49 157

В Алтайском крае три школы и два детских сада остаются закрытыми на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В регионе за неделю с 11 февраля по 17 февраля зарегистрировано 22,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 27,3% выше эпидемического порога, сообщил краевой Роспотребнадзор.

В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 14,5%.

По данным на 19 февраля, в Алтайском крае учебный процесс приостановлен частично (по классам, группам) – в 12-ти классах восьми школ, в 46-ти группах 39-ти дошкольных учреждений.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать больными рабочее место или организованный детский коллектив.