Пожар в досуговом центре в Барнауле тушили более 50 человек

Новости 22.02.2019 8:22 236

Вчера, 21 февраля, в досуговом центре в Барнауле произошел пожар. В тушении пожара было задействовано 18 единиц техники и 57 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«По уточненным данным, на 80-й Гвардейской улице загорелась кровля досугового центра. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем уже горела крыша», - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 19:31, в 20:27 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печного отопления.