О чем рассказал глава Октябрьского района Барнаула в своем ежегодном отчете?

Новости 22.02.2019 7:01 767

21 февраля в Барнауле прошел ежегодный отчет главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Указав на рост некоторых макроэкономических показателей, глава, тем не менее, отметил, что год был непростым для его жителей.

Выступление руководителя началось с оглашения «позитива». По словам Новикова, район – лидер в промышленном производстве города.

«Индекс экономического роста наших предприятий в 2018 году составил 122 процента. Ими выполнено работ и отгружено продукции на сумму более 50 млрд рублей. Перечислено в городскую казну 994 млн рублей налогов. Средняя заработная плата в районе выросла по сравнению в 2017 годом почти на 11 процентов и составляет 35 тысяч рублей», - рассказал глава.

Однако, в ходе выступления Новиков посетовал, что основные работодатели и «промышленные гиганты» - Барнаульский станкостроительный завод, Сибэнергомаш, Барнаултрансмаш, Барнаульский вагоноремонтный завод, Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2, ТЭЦ-2 - ощущают дефицит квалифицированных рабочих кадров. Причину этого глава видит в «разрыве цепочки» между учреждениями средне-специального образования и предприятиями.

«Выпускники барнаульских учебных заведений не идут работать на производство. Считаем необходимым на уровне городской и краевой власти рассмотреть вопрос о возврате доброй традиции: специалист, получивший бесплатное образование, должен отработать на предприятии определенное количество времени», - подчеркнул Новиков.

Глава перечислил еще некоторые статистические показатели, демонстрирующие экономический рост. Так, по его словам, в 2018 году на территории района открылись 53 новых предприятия потребительского рынка, прошло 18 продуктовых ярмарок. Их участники реализовали продукцию на сумму 17 млн рублей.

Острой проблемой района Новиков видит техническое состояние жилого фонда. По числу ветхих и подлежащих расселению домов Октябрьский район лидирует. Новиков привел конкретные цифры динамики переселения владельцев проблемного жилья. Они выглядят весьма скромными.

«В 2018 году мы расселили 29 ветхих домов, 22 дома планируется расселить в 2019 году. За отчетный период «октябрьские» застройщики ввели в эксплуатацию 4 новых многоквартирных дома. В процессе стройки находится еще 8», - рассказал глава.

Вячеслав Новиков заострил внимание и на общегородских проблемах, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, состоянием его инженерных коммуникаций. Признал, что изношенность тепловых сетей в Октябрьском районе составляет 75 процентов, что выросло число коммунальных аварий, и жители отдельных домов оставались без тепла в сильные морозы.

«В конце 2018 году аварий на теплосетях было в 10 раз больше, по сравнению с 2017 годом. Однако, благодаря взаимодействию Единой диспетчерской службы города, представителей администрации Барнаула и ремонтных бригад они устранялись в кратчайшие сроки», - сказал Новиков.

Глава уделил внимание вопросам «сбережения народа», то есть поддержке семейных ценностей, патриотическому воспитанию, заботе о ветеранах и участниках войны, вопросам образования, спорта. Выразил обеспокоенность состоянием стадиона на улице Тимуровской. Стадион, отмечает Новиков, мог бы стать прекрасной современной площадкой для спорта, и выразил надежду, что инициатива реконструкции объекта будет поддержана администрацией города и правительством Алтайского края.

«Год был непростым. Но доказал, что сообща мы можем достигнуть амбициозных целей», - резюмировал свою речь глава.