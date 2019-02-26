Пилоты трековых гонок со всей Сибири поборются за 300 тысяч рублей в Барнауле

Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам пройдет 23-24 февраля на Барнаульском ипподроме. На соревнования приедут спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Республики Хакасия.
Пилоты будут за рулем отечественных авто, представляющих два класса: А-1600, Д2-К.
Призовой фонд составляет 300 тыс. рублей.
Стоимость билета – 150 рублей. Традиционно мероприятия организует Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) при поддержке минспорта Алтайского края.
Отметим, что ежегодно соревнования посещают от трех тыс. до пяти тыс. человек.