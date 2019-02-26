Все под снос: в Барнауле к реновации готовят квартал из ветхих двухэтажек

Новости 21.02.2019 17:37 426

В ближайшее время в Барнауле пройдет аукцион, на котором будет разыграно право застройки и развитии территории на пересечении улиц Советской Армии и Матросова. Перед началом реновации застройщику предстоит снести 6 аварийных домов.

Как следует из постановления с сайта администрации города, речь идет о зданиях по адресам: Советской Армии, 50, 52, 54, 56, 62 (строение уже снесено), 64, а также Матросова, 197. Все перечисленные дома признаны аварийными и подлежат сносу.

Ориентировочная площадь участка под реновацию составляет 1,78 га. Пакет документов для объявления аукциона будет сформирован в течение месяца. Вероятно, торги будут объявлены уже в апреле.

Добавим, реновация соседнего квартала - в границах улиц Советской Армии, Курской, Витебской и Минской стартовала еще в 2016 году. В общей сложности здесь находится 9 аварийных домов. При этом оговаривалось, что 3 здания расселит мэрия, еще 6 – застройщик "Барнаулкапстрой". На этом месте построят 9 новых высоток.

Стоит отметить, что это пилотный для Алтайского края проект по развитию застроенной территории. Вместо аварийных двухэтажных домов здесь разместится порядка 50 тысяч кв. м нового жилья. Площадь территории квартала составит 4,2 га. Также предполагается, что в районе реновации появится два детских сада. Они будут находиться в новых жилых домах.