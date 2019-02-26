Житель Славгорода получил восемь лет колонии за «успокоение» пьяного друга

Новости 21.02.2019 19:50 298

Житель Славгорода ударил знакомого ножом за то, что тот вел себя неподобающим образом. Мужчина признан виновным в совершении преступлений против жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в декабре 2017 года мужчина распивал алкоголь в одном из заведений Славгорода в компании друзей. После того, как один из знакомых начал вести себя неподобающим образом, он попросил его выйти. По словам пресс-службы СК, успокоить мужчину не удалась. Тогда осужденный ударил знакомого ножом в область грудной клетки. Спустя некоторое время потерпевший скончался.

Также в ходе расследования следователи установили, что мужчина в ноябре 2017 года ранил ножом свою знакомую, которая пыталась его оскорбить.

Подсудимый вину признал частично. Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.