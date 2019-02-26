Алтайское УФАС оштрафовало банк «Восточный» за навязчивую рекламу

Новости 21.02.2019 18:45 231

Алтайское УФАС привлекло ПАО КБ «Восточный» к административной ответственности за незаконное распространение рекламы кредитных услуг по телефону. Дело было возбуждено по заявлению жителя Алтайского края, сообщили в пресс-службе управления.

Житель региона обратился в управление по поводу системных звонков от сотрудников банка с предложениями взять кредит. Заявитель рассказал, что его удивило навязчивое предложение банковских услуг от организации, клиентом которой он никогда не являлся. Он не давал согласия на получение рекламы посредством телефонной связи.

Банк заявил, что поступающие звонки с рекламой являются технической ошибкой.

Комиссия антимонопольного управления признала ПАО КБ «Восточный» нарушившим законодательство о рекламе. Банк привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 100 тыс. рублей.