Виктор Рау опроверг свою причастность к скандалу вокруг жилья для детей-сирот в Барнауле

Новости 21.02.2019 19:00 502

Известный барнаульский оппозиционер Виктор Рау опроверг свою причастность к скандалу вокруг жилья для детей-сирот. Местный борец за справедливость заявил, что не был застройщиком проблемного дома на улице Мира, 5 «а» в барнаульском поселке Центральный, на качество ремонтных работ в котором жалуются его жители.

Известный барнаульский оппозиционер причастен к скандалу вокруг жилья для детей-сирот? Новости 21.02.2019 13:24 Виктор Рау ранее приобрел и достроил здание в поселке Центральный 1214

Между тем, как стало известно «Политсибру», летом 2018 года в этот дом въехали новоселы. Зимой они заметили низкую температуру в квартирах, плесень и сырость. Просьбы жителей обратить внимание застройщиков и чиновников на существующие проблемы остались без внимания. Однако к делу проявил интерес Следственный комитет России по Алтайскому краю. В данный момент организована доследственная проверка. СКР выяснит, каким образом дефектный дом согласовали в Региональном жилищном управлении и одобрили как жилой объект.

По данным источников, качество выполненных строительных работ оставляло желать лучшего.

По сведениям инсайдеров, дом был поставлен на баланс УК ООО «Мирный». Компания, зарегистрированная в поселке Южный, примечательна тем, что специализируется на проблемном жилфонде.

В разговоре с «Политсибру» Рау отметил, что ничего не знает «об этой истории»:

«ООО «Мирный» - что это такое вообще? Знать не знаю об этом доме. Я строительством домов вообще не занимаюсь. Вас кто-то ввел в заблуждение. Что за улица Мира. В поселке, где я живу, есть бульвар Мира, я думал, о нем идет речь», - рассказал Виктор Рау.

«Политсибру» продолжит следить за развитием ситуации и действиями правоохранителей.