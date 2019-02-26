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Алтай-Кокс расширяет парк железнодорожной техники

Новости
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Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) приобрел новый тепловоз ТЭМ9, который будет задействован в маневровой и грузовой работе железнодорожного цеха. Электрическая передача обеспечивает более высокую надежность и ремонтопригодность локомотива по сравнению с аналогичной техникой с гидравлической передачей.

Благодаря установленному на локомотиве дизель-генератору с улучшенными эксплуатационными и экологическими показателями, он потребляет на 15% меньше дизельного топлива.

Новый тепловоз более безопасный для обслуживающих его локомотивных бригад. В нем предусмотрена защита от ошибок при эксплуатации, которая минимизирует влияние человеческого фактора.

Кабина тепловоза оборудована кондиционером, холодильником, электроплитой, эргономичным пультом управления и креслами, что улучшает условия труда машинистов.

Автор: Политсиб.ру

#Алтай-Кокс