Бийский суд признал недействительной сделку «Свидетелей Иеговы» с юрлицом из Швеции

Новости 21.02.2019 16:45 238

Суд в Бийске по иску прокуратуры признал недействительной сделку религиозной организации «Свидетели Иеговы» по дарению здания юридическому лицу из Швеции. Недвижимость передана в собственность Российской Федерации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В 2017 году после принятия Верховным Судом Российской Федерации решения о ликвидации Религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» региональные структуры также подлежали закрытию, а имущество обращению в собственность Российской Федерации. Бийская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Стало известно, что организация «Свидетели Иеговы» в Бийске передала безвозмездно в рамках договора пожертвования юридическому лицу из Швеции нежилое помещение площадью более 200 кв.м. и земельный участок на улице Ильи Репина в городе.

«Прокуратура отнесла данную сделку к мнимой, поскольку назначение недвижимого имущества не изменилось, во владение к новым собственникам здание и земельный участок под ним фактически не перешли. Проверяющие пришли к выводу, что сделка совершена в целях вывода имущества для невозможности его обращения в собственность Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Бийска направила в Бийский городской суд исковое заявление о признании сделки недействительной. Оно рассмотрено и удовлетворено.