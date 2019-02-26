АГМУ значительно улучшил позиции в рейтинге мониторинга эффективности вузов России

Новости 21.02.2019 16:02 240

Опубликованы итоги рейтинга вузов Lift Up, составленного на основании результатов Мониторинга эффективности вузов России за 2017 год, проведенного Министерством науки и высшего образования РФ.

Всего оценено 1298 вузов России, которые были распределены по 10 лигам в зависимости от значения индекса J, вычисляемого на основании данных Мониторинга и зависящего от величины каждого из семи анализируемых показателей. Это образовательная деятельность (средний балл ЕГЭ), научно-исследовательская деятельность (объем НИОКР в расчете на 1 НПР), международная деятельность/приведенный контингент (доля иностранных студентов), финансово-экономическая деятельность (доходы вуза на 1 ППС), заработная плата ППС, трудоустройство выпускников, дополнительный показатель (остепененность ППС).

По результатам деятельности в 2017 году Алтайский медицинский университет получил показатель J=26, благодаря чему расположился во второй лиге и занял достойное 20-е место среди 1298 вузов страны. Во вторую лигу рейтинга вошли только 23 вуза России, в том числе Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Алтайский государственный медицинский университет и др. Отметим, что в первой лиге рейтинга находится только один вуз – Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ).

Из 55 медицинских вузов страны в первую лигу не попал ни один. Во второй лиге представлены 5 медицинских вузов: СибГМУ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, КазГМУ, Первый СПбГМУ им. академикаИ.П. Павлова и Алтайский государственный медицинский университет. Другие медицинские вузы расположились в 3-10 лигах рейтинга.

Среди 15-ти вузов Алтайского края, вошедших в данный рейтинг, Алтайский медицинский университет расположился во второй лиге и занял первое место, другие вузы региона представлены в 4-10 лигах рейтинга.

Напомним, по итогам Мониторинга эффективности 2016 года Алтайский медицинский университет занимал 60 место среди 1478 вузов страны и располагался в 3 лиге рейтинга.