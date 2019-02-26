Госавтоинспекция назвала самые аварийные участки в Алтайском крае

Новости 21.02.2019 15:25 790

Стали известные самые аварийные участки в Алтайском крае за 2018 год. Об этом 21 февраля рассказал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев в ходе пресс-конференции по итогам деятельности Госавтоинспекции за прошлый год.

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году в Алтайском крае количество зарегистрированных ДТП снизилось на 6,6%, число погибших – на 20,2%, раненых – на 5,9%. Кроме того, в прошлом году удалось улучшить ситуацию, связанную с управлением транспортом в состоянии опьянения. Доля таких ДТП от общего количества аварий составила всего 10%.

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Самыми аварийными участками в Алтайском крае стали: Р-256 в районе Полковниково, Косихинский и Троицкий районы. В Барнауле очагами концентрации ДТП признаны 56 участков. В их числе перекрестки Георгия Исакова – 2-ая Северо-Западная, Георгия Исакова – Покровская, проспект Ленина – Партизанская, а также пешеходный переход на улице Юрина в районе дома №225.

По словам Владислава Перцева, мероприятия по снижению аварийности на вышеупомянутых участках уже запланированы. Госавтоинспекция внесла свои предложения УПРДОР «Алтай». Например, одним из эффективных мероприятий является разделение транспортных потоков на дорогах, установка ограждений.

Еще одним эффективным инструментов в борьбе с правонарушителями является фото- и видеофиксация. С помощью центра автоматизированного центра фиксации административных правонарушений за прошлый год вынесено более 469 тыс. постановлений. Для сравнения: в 2017 году было вынесено более 408 тыс. таких постановлений. Соответственно, сумма наложенных штрафов тоже увеличилась. В прошлом году она составила более 846 млн рублей ( с учетом государственных пошлин).

Что касается нелегальных парковок, то, по словам полковника, при реконструкции дорог предусмотрено обустройство парковочных площадок. Так, на улице Молодежной в Барнауле были улучшены условия по паркингу. В этом вопросе Госавтоинспекции помогает общественность, которая сообщает о фактах правонарушения.