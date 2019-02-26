Бывший вице-премьер получил должность в Союзе промышленников края

Собрание Союза промышленников Алтайского края состоялось в Бийске на площадке ЗАО «Эвалар», где открывается производство лекарственных препаратов. Как и предполагал ранее "Политсибру", в ходе мероприятия исполнительным директором Союза промышленников был избран бывший вице-премьер Виктор Мещеряков.
Как сообщает "Бийский рабочий", кандидатура на согласование была вынесена одна. До этого Мещеряков уже руководил исполнительной дирекцией Союза, правда, с приставкой «и. о.».
"Мы побеседовали с коллегами и пришли к выводу, что нужно консолидироваться, чтобы нас услышали законодательные власти как на местах, так и Совете Федерации, в федеральных министерствах. Это требует расширения существующей структуры союза", - рассказал председатель правления Союза промышленников Виктор Герман.
Отметим, Виктора Мещерякова утвердили на пост исполнительного директора Союза промышленников Алтайского края единогласно.
Кроме того, в ходе собрания промышленники края подвели итоги года и отметили подъем в отрасли. В результате дискуссии участники сформулировали предложение: создать при профильном министерстве комитет из представителей отрасли, который будет собирать и обрабатывать предложения от промышленников, обсуждать программы поддержки еще на этапе их разработки. В Минпромторге пообещали пойти навстречу.
Добавим, прежде чем приступить к заседанию, участникам мероприятия показали новое производство ЗАО "Эвалар", которое обеспечит выпуск до 6 млрд таблеток и капсул в год.
"Предприятие, известность которого вышла за пределы России, тот самый образец современного производства, к которому нужно стремиться, – отметил в своем выступлении Виктор Герман. – Я поражен: все на высшем уровне! Как только все промышленные предприятия станут такими же, можно будет говорить, что мы задачу своего союза выполнили".