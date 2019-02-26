Центральный военный округ прокомментировал ЧП в алейской военчасти

Новости 21.02.2019 14:02 896

Центральный военный округ прокомментировал «Политсибру» происшествие в военной части в Алейске. По данным пресс-службы, инцидент произошел 14 февраля.

«14 февраля в ходе плановых занятий по боевой подготовке на полигоне в Алтайском крае, вследствие грубого нарушения требований безопасности при эксплуатации бронетанковой техники, военнослужащий по контракту был придавлен машиной, совершавшей маневр, к борту другой машины, в результате чего получил травмы несовместимые с жизнью», - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также уточняется, что по данному факту комиссия Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщали, что информация о ЧП, размещенная ИА «Политсибру», не соответствует действительности.