Городской совет депутатов Рубцовска «оправдал» проштрафившихся коллег

Новости 21.02.2019 14:29 503

21 февраля на заседании сессии городского совета Рубцовска депутаты рассмотрели представление прокуратуры города, нашедшей нарушения в декларациях 16 депутатов городского совета. Депутат Ирина Кох доказала правильность заполнения своей декларации. Также общим голосованием народные избранники отклонили решение прокуратуры в отношении 15 других депутатов. Об этом «Политсибру» рассказала депутат АКЗС Вероника Лапина.

«На сессии рассматривали 15 депутатов. Кох выбыла из списка в связи с тем, что доказала правильность своих сведений. По остальным 15-им голосовали поименно, отклонив предписание прокурора. Прокурор был настроен достаточно лояльно в связи с тем, что каких-либо серьезных нарушений не было. В основном не указали счета с суммами менее ста тысяч, либо нулевые», - комментирует ситуацию Вероника Лапина.

Напомним, 6 февраля стало известно, что прокуратура Рубцовска нашла нарушения в декларациях 16 депутатов городского совета. По результатам проверки надзорный орган установил нарушения положений антикоррупционного законодательства 16 депутатами (из 28, входящих в состав Рубцовского городского Совета). Восемь представляют фракцию «Единая Россия» (четыре одномандатника), четыре – ЛДПР (два одномандатника), три – КПРФ (два одномандатника), один депутат – «Справедливая Россия».