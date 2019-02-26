Известный барнаульский оппозиционер причастен к скандалу вокруг жилья для детей-сирот?

Новости 21.02.2019 13:24 1215

На днях стало известно о том, что жители поселка Центральный в Барнауле пожаловались на условия проживания в квартирах, предоставленных Региональным жилищным управлением края. Недвижимость выделялась по программе для детей-сирот. «Политсибру» стали известны подробности этой истории, ведущей, как оказалось, к известному в городе оппозиционеру Виктору Рау.

Не менее 400 квартир приобретут в этом году для детей-сирот в Алтайском крае Новости 08.09.2018 18:45 С января жилье получили 170 граждан данной категории 229

Начнем с событий 2018 года. Минувшим летом в трехэтажный дом по адресу: улица Мира, 5 «а» въехали новоселы. Проблемы с жильем начались зимой – низкая температура в квартирах, плесень и сырость. Попытки жителей обратить внимание застройщиков и чиновников на существующие проблемы результатов не дали. Однако делом уже заинтересовались в СКР по Алтайскому краю. В настоящее время организована доследственная проверка.

Правоохранители намерены выяснить, каким образом дом, имеющий дефекты, смог пройти процедуру согласования в Региональном жилищном управлении и был одобрен для вселения жильцов. Кроме того, будет дана правовая оценка соответствию качества предоставленного гражданам жилья предъявляемым требованиям.

Между тем дом для сирот в поселке Центральный имеет примечательную историю. Еще в конце 90-х годов этот объект представлял собой классический недострой. Нюанс в том, что изначально предполагалось разместить здесь промышленное здание, но никак не жилье. Спустя какое-то время дом приобрел местный бизнесмен Виктор Рау. Надо сказать, что в ту пору он был не слишком известен и политикой особо не интересовался.

Виктор Рау объявил голодовку после того, как не попал на прием к Виктору Томенко Новости 07.07.2018 0:50 Такое решение он принял после того, как не попал на прием к врио губернатора Виктору Томенко 301

В итоге Рау решил достроить здание, но превратить его в жилое помещение. По факту здесь оказались нарезаны 24 малогабаритные квартиры. После чего бизнесмен, естественно, попробовал ввести дом в эксплуатацию. По данным источников «Политсибру», качество выполненных строительных работ было настолько низким, что у всех, кто хоть немного владел информацией, не возникало никаких сомнений, что разрешение от соответствующих органов выдано не будет. Нарекания вызывали очень тонкие наружные стены, батареи, которым не хватало секций, проводка, выполненная с нарушениями и т.д.

По сведениям инсайдеров, Рау сумел поставить дом на баланс, заручившись поддержкой управляющей компании. По данным справочника «2ГИС», сейчас здание находится на обслуживании в ООО «Мирный». Компания, зарегистрированная в поселке Южный, примечательна тем, что специализируется на проблемном жилфонде.

«Яблочники» выдвинули своего кандидата на выборы губернатора Алтайского края Новости 30.06.2018 22:40 248

Интересно, что после того как «Мирный» согласился взять на себя новострой, Виктор Рау заключил сделку и продал квартиры региональному жилищному управлению. Ведомство в свою очередь передало недвижимость барнаульским сиротам. Обращает на себя внимание стоимость сделки – ценник за квадрат составлял 40,5 тысяч рублей.

…В настоящее время семьи через суд требуют от чиновников провести ремонт в новостройке. Однако данная обязанность скорее всего будет возложена на застройщика, так как гарантийный срок на объект еще не вышел.

«Политсибру» не смог получить оперативный комментарий у Виктора Рау на момент публикации.