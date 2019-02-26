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Барнаульские полицейские задержали активиста-комсомольца

Новости
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21 февраля сотрудники полиции Барнаула увезли с занятий в университете активиста ЛКСМ  Виктора Дряхлова. Об этом сообщил в социальных сетях Антон Арцибашев, лидер краевой комсомольской ячейки.

В качестве возможных причин задержания студента Арцибашев называет участие коммунистически настроенной молодежи во флешмобах против отмены льгот на проезд для малообеспеченных студентов Барнаула. Активисты ЛКСМ проводили одиночные пикеты на эту тему в общественном транспорте в конце января 2019 года. 

«Сегодня с пар в вузе был увезен сотрудниками МВД наш комсомолец Виктор Дряхлов. Его допрашивали, сделали скрины с телефона. Господа полицейские предупредили, что следующие на очереди для беседы комсомольцы Ксения Идолова и Антон Арцибашев. Никакой повестки у полицейских не было. Им удалось получить от Виктора телефон и сделать скрины с нашей комсомольской беседы. Разрабатывают статью 20.2 КоАП», - отмечает Антон Арцибашев.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: фото Антона Арцибашева

#лксм #полиция #мвд