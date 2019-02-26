Барнаульские полицейские задержали активиста-комсомольца

Новости 21.02.2019 13:50 671

21 февраля сотрудники полиции Барнаула увезли с занятий в университете активиста ЛКСМ Виктора Дряхлова. Об этом сообщил в социальных сетях Антон Арцибашев, лидер краевой комсомольской ячейки.

В качестве возможных причин задержания студента Арцибашев называет участие коммунистически настроенной молодежи во флешмобах против отмены льгот на проезд для малообеспеченных студентов Барнаула. Активисты ЛКСМ проводили одиночные пикеты на эту тему в общественном транспорте в конце января 2019 года.

«Сегодня с пар в вузе был увезен сотрудниками МВД наш комсомолец Виктор Дряхлов. Его допрашивали, сделали скрины с телефона. Господа полицейские предупредили, что следующие на очереди для беседы комсомольцы Ксения Идолова и Антон Арцибашев. Никакой повестки у полицейских не было. Им удалось получить от Виктора телефон и сделать скрины с нашей комсомольской беседы. Разрабатывают статью 20.2 КоАП», - отмечает Антон Арцибашев.