О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Рвутся трубы...
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Рвутся трубы...

Владимир Путин рассказал об открытии национального парка в Алтайском крае

Новости
365
0

Вчера, 20 февраля, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о том, что в нескольких субъектах Российской Федерации в 2019 году планируется создание национальных парков. Особо охраняемая территория появится и в Алтайском крае, пишут «Аргументы и Факты-Алтай».

По словам президента, необходимо сохранить природный потенциал и заповедный фонд страны для будущих поколений. Национальные парки будут созданы и в республиках Дагестан, Коми и Саха (Якутия), Челябинской области и Алтайском крае.

Напомним, ранее минприроды Алтайского края сообщало о создании национального парка «Тогул» площадью 160240 гектаров. Он будет включать три района – Тогульский, Заринский и Ельцовский.

Первый нацпарк появится в Алтайском крае в этом году

Первый нацпарк появится в Алтайском крае в этом году

Новости

Площадь национального парка составит 160 тысяч га

747

Автор: Политсиб.ру

#Алтайский край #Владимир Путин