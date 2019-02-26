Владимир Путин рассказал об открытии национального парка в Алтайском крае

Новости 21.02.2019 12:55 365

Вчера, 20 февраля, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о том, что в нескольких субъектах Российской Федерации в 2019 году планируется создание национальных парков. Особо охраняемая территория появится и в Алтайском крае, пишут «Аргументы и Факты-Алтай».

По словам президента, необходимо сохранить природный потенциал и заповедный фонд страны для будущих поколений. Национальные парки будут созданы и в республиках Дагестан, Коми и Саха (Якутия), Челябинской области и Алтайском крае.

Напомним, ранее минприроды Алтайского края сообщало о создании национального парка «Тогул» площадью 160240 гектаров. Он будет включать три района – Тогульский, Заринский и Ельцовский.