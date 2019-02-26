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В Барнауле столкнулись два автобуса

Новости
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21 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной столкнулись два автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.

Аварию устроили автобус «Мерседес», которым управлял водитель 1991 года рождения, и ГАЗ А64 Р42 под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП пострадали 3 пассажира

"В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автобуса ГАЗ А64 Р42 – женщина 1980 года рождения, женщина 1977 года рождения и молодой человек 1998 года рождения – получили телесные повреждения. Они доставлены в Городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – добавляют в Госавтоинспекции.

В результате ДТП серьезно затруднено движение на данном перекрестке. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Водителей просят выбирать пути объезда. По факту ДТП проводится проверка.

ДТП с участием автобуса произошло Барнауле

ДТП с участием автобуса произошло Барнауле

Новости

В результате аварии никто не пострадал.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barneos22.ru

#авария #автобус