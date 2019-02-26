В Барнауле столкнулись два автобуса

Новости 21.02.2019 10:46 218

21 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной столкнулись два автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.

Аварию устроили автобус «Мерседес», которым управлял водитель 1991 года рождения, и ГАЗ А64 Р42 под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП пострадали 3 пассажира

"В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автобуса ГАЗ А64 Р42 – женщина 1980 года рождения, женщина 1977 года рождения и молодой человек 1998 года рождения – получили телесные повреждения. Они доставлены в Городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – добавляют в Госавтоинспекции.

В результате ДТП серьезно затруднено движение на данном перекрестке. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Водителей просят выбирать пути объезда. По факту ДТП проводится проверка.