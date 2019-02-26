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Жителям барнаульской зоны не объяснили суть реализации мусорной реформы

Новости
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Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в барнаульской зоне «ЭКО-Комплекс» сообщил, что жители обрушили «горячую линию» оператора. По словам пресс-службы компании, специалисты муниципалитетов не провели должным образом просветительскую работу с населением по поводу реализации мусорной реформы.

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Единый телефон регионального оператора  не справился с количеством поступивших на него звонков. С 1 февраля на «горячую линию» обратились около 200 тыс. человек. В основном, это жители сельских районов, которые входят в барнаульскую зону. Кроме того, население обеспокоено тем, что дозвониться до специалистов регоператора довольно сложно.

«На сегодняшний день единый телефон обслуживают пятнадцать операторов. Из-за высокой нагрузки, они не всегда справляются с работой: мы не ожидали такого количества обращений. Чтобы разгрузить линию, звонки переводятся на специалистов различных отделов компании. Кроме того, в ближайшее время число операторов будет увеличено», - пояснил заместитель генерального директора «ЭКО-Комплекса» Никита Бобров.

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Больше всего население интересует график вывоза мусора в селах, оплата за новую услугу, организация контейнерных площадок. В компании отмечают, что большой объем подготовительной информационной работы, в том числе материалы в СМИ, рабочие встречи с главами сельсоветов и представителями уличных комитетов, не способствовали сокращению количества обращений.

Автор: Политсиб.ру

#Барнаул #Мусорная реформа