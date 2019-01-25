Алтайский конькобежец взял три серебра на всероссийском турнире

Новости 03.01.2019 20:12 47

30 декабря в Коломне прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Памяти Бориса Шавырина». Как пишет «Алтайский спорт», этот турнир был отбором на чемпионаты мира и Европы 2019 года.

Барнаулец Виктор Муштаков завоевал на соревнованиях три серебра. 28 декабря он стал вторым на дистанциях 500 и 1000 метров, оба раза уступив только рекордсмену мира на «пятисотке» Павлу Кулижникову.

29 декабря спринтеры повторно состязались на тех же дистанциях. Муштаков принял участие только в одной гонке - на 500 метров - и вновь взял серебро. Он показал время 34,94 секунды.