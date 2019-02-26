Депутаты Каменского района Алтайского края прячутся от избирателей

Новости 21.02.2019 10:15 473

19 февраля депутаты Каменского райсобрания выгнали из зала избирателей, сообщает сайт газеты «Каменские известия».

На внеочередном заседании должны были внести изменения в решение о бюджете района на 2019 год, утвержденное в середине декабря 2018 года. В начале заседания большинством голосов депутаты избрали закрытый режим ведения сессии. В числе присутствующих, которым было указано на дверь, были работники администрации, директора сельских школ, работники детских садов, главы сельских администраций.

Каменские депутаты устроили драку в администрации Новости 05.09.2018 18:10 В МО МВД России «Каменский» сообщили, что сейчас по данному факту ведется разбирательство 268

Напомним, обсуждение бюджета на декабрьской сессии стало бурным и эмоциональным. Тогда были урезаны расходы на развитие школ, спорта, планируемый ремонт детской спортивной школы, программы по культуре. урезали содержание систем ГЛОНАСС, тревожных кнопок, услуг вневедомственной охраны, систем видеонаблюдения, обслуживание тепло- и водосчетчиков, компьютерных программ.

Возможно, это и стало причиной закрытого ведения повторного обсуждения бюджета на 2019 год.