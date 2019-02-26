В «Сибирской медиагруппе» начало работу Агентство веб-разработок SMG Digital

Новости 21.02.2019 9:47 193

«Сибирская медиагруппа» открыло Агентство веб-разработок SMG Digital. Агентство займется клиентскими проектами на региональном и федеральном уровнях, сообщил «ТОЛК».

Новое подразделение начало свою работу с февраля текущего года. Основные услуги SMG Digital - разработка и поддержка сайтов, контекстная и таргетированная реклама, продвижение в социальных сетях, e-mail-рассылки и другие, более индивидуальные инструменты интернет-маркетинга для бизнеса.

«Требование нового вектора развития пришло из-за растущей необходимости клиентов «Сибирской медиагруппы» двигаться по более актуальным каналам продвижения для контакта с аудиторией на «цифровом поле» - сегодня компании, у которой нет современного сайта, фактически не существует, а предприятиям, рассчитывающим на имиджевое продвижение, не стоит упускать поддержку социальных сетей», – рассказали в СМГ.

Также, благодаря ресурсам «Сибирской медиагруппы», планируется расширить и усилить медийную экспертизу, новые форматы контента и более гибкий подход к маркетингу в digital.