На проспекте Космонавтов в Барнауле откроют полигон технических видов спорта

Новости 21.02.2019 11:15 216

Реготделение ДОСААФ России Алтайского края планирует создать полигон технических видов спорта. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на председателя РО ДОСААФ России Анатолия Ткаченко.

«Мы создали в прошлом году Центр технических видов спорта. У нас имеется автомотоспортивная площадка на проспекте Космонавтов, 58а, в районе Туриной горы. Этот земельный участок был выделен краевому комитету ДОСААФ в постоянное пользование еще в советские времена. Сейчас приводим документацию на участок в соответствие действующему законодательству. Будем формировать специальный полигон: на площадке многофункционального комплекса объединим основные технические виды спорта, - сообщил Ткаченко.

Ткаченко отметил, что такой полигон будет способствовать техническому и культурному воспитание молодежи, организации здорового отдыха. Он добавил: сейчас на участке проходят мотоспортивные соревнования.

Мы хотим выйти на другой уровень использования этого участка в интересах Алтайского края, сформировать экстрим-парк «Турина гора», расширяя и совершенствуя уже проложенные маршруты. В таком парке, мы считаем, необходимы трассы для мото- и автокросса, для картинга, стадион для гаревого и ледового спидвея, для квадроспринтов. Новый экстрим-парк привлечет детей и подростков к занятиям спортом, поможет вывести их из-под негативного влияния уличной среды. На его территории можно будет проводить краевые соревнования по техническим видам спорта, отметил руководитель ведомства.

В числе преимуществ места расположения будущего экстрим-парка - его доступность.

Напомним, что в феврале 2018 года ДОСААФ России и Правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве. Документом предусмотрено взаимодействие сторон по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи Алтайского края, создания учебно-материальной базы для подготовки призывников для службы в Воздушно-десантных войсках, повышения качества подготовки молодежи по основам военной службы и военно-учетным специальностям.