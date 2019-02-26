Уроженцы Узбекистана приехали на Алтай в автобусном тайнике

Новости 21.02.2019 12:15 206

Двое жителей Узбекистана решили незаконно пересечь российскую границу на территории Алтайского края в автобусном тайнике, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Приезжие знали, что им запрещен въезд в Россию до конца 2020 года, поэтому решили проникнуть в Россию незаконным путем. Они нашли жителя Казахстана, водителя пассажирского автобуса, и за вознаграждение попросили помочь им пересечь границу стран.

- Он посадил их в тайник автобуса, расположенный между задней боковойвходной дверью и задним правым колесом. Ранее он использовал ее для перевозки товаров, которые надо было скрыть от пограничного контроля, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В результате иностранцы все-таки пересекли границу Алтайского края, но пробыли на свободе не долго. В тот же день их арестовали в Новосибирской области. Теперь жителям сопредельного государства грозит до 6 лет лишения свободы.