В Алтайском крае солдата-контрактника переехал танк

Новости 21.02.2019 8:15 592

Читательница «Политсибру» сообщила о том, что на прошлой неделе в воинской части в Алейске произошло ЧП. По её словам, погиб молодой парень.

«Погиб солдат, который проходил службу в Алейске по контракту. Танк переехал. Даже проверка из Москвы приезжала. Тут все на ушах стояли», - пояснила женщина.

Источник в воинской части подтвердил информацию о смерти солдата. По его словам, 23-летнего парня погубило то, что он нарушил технику безопасности. Вероятнее всего, трагедия произошла на военных учениях.

Как рассказали «Политсибру» в пресс-службе Центрального военного округа, данная информация не подтверждается, подобных сообщений к ним не поступало.