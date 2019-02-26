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В Алтайском крае солдата-контрактника переехал танк

Новости
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Читательница «Политсибру» сообщила о том, что на прошлой неделе в воинской части в Алейске произошло ЧП. По её словам, погиб молодой парень.

«Погиб солдат, который проходил службу в Алейске по контракту. Танк переехал. Даже проверка из Москвы приезжала. Тут все на ушах стояли», - пояснила женщина.

Источник в воинской части подтвердил информацию о смерти солдата. По его словам, 23-летнего парня погубило то, что он нарушил технику безопасности. Вероятнее всего, трагедия произошла на военных учениях. 

Как рассказали «Политсибру» в пресс-службе Центрального военного округа, данная информация не подтверждается, подобных сообщений к ним не поступало.  

Солдат-срочник погиб на учениях в Алтайском крае

Солдат-срочник погиб на учениях в Алтайском крае

Новости

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Автор: Политсиб.ру

Фото: prizyvnikmoy.ru

#Алтайский край #Происшествия