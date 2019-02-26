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«Внешний облик здания не стоит кардинально менять»: чиновники обсудили реконструкцию вокзала в Барнауле

Новости
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В министерстве транспорта Алтайского края обсудили вариант реконструкции здания железнодорожного вокзала в Барнауле. Чиновники представили новый, предпроектный вариант, эскизы, сообщает ведомство.

Разговоры о реконструкции вокзала идут уже несколько лет. Он был построен в 1958 году и, по мнению экспертов, не соответствует современным нормам. Архитекторы и урбанисты уверены, что действующий вокзал не приспособлен для маломобильных граждан, и не вполне безопасен.

Архитекторы раскритиковали проект реконструкции железнодорожного вокзала Барнаула

Архитекторы раскритиковали проект реконструкции железнодорожного вокзала Барнаула

Новости

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Чиновники считают, что внешний облик здания не стоит кардинально менять, так как это объект культурного наследия. При этом хотят сделать вокзал более удобным для пассажиров.

В проект планируют включить старое здание вокзала, левее от основного, чтобы разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования на два здания.

Проектировать новое здание начнут в 2019 году, а завершат в 2020-м. Реализация намечена на срок до 2024 года и пройдет в три этапа.

  • Реконструкция вокзального комплекса с использованием «Старого здания железнодорожного вокзала» для обслуживания пассажиров дальнего следования и «Нового здания железнодорожного вокзала» для обслуживания пригородных пассажиров;
  • Реконструкция железнодорожной инфраструктуры;
  • Реконструкция привокзальной площади.

Отметим, что инвестиции в развитие Западно-Сибирской железной дороги в 2019 году составят не менее 17 миллиардов рублей.

Автор: Политсиб.ру

Фото: mintrans22.ru

#железнодорожный вокзал #Барнаул