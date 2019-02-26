«Ряд моментов был для нас долгожданным»: алтайские политики отреагировали на послание Путина

Мнения 21.02.2019 7:05 542

Накануне президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. "Политсибру" собрал мнение алтайских политиков об услышанном от главы государства. Кстати, часть представителей политического истеблишмента региона наблюдала за посланием непосредственно из Гостиного двора.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

"Без сомнения, Владимир Владимирович Путин опирался на национальные цели и задачи стратегического развития, которые он сформировал в своем указе после вступления в должность в мае 2018 года. Глава государства коснулся фактически всех 12 стратегических приоритетных направлений в развитии нашей страны, обратив еще раз внимание на то, что на самом деле не существует отдельно федеральных или региональных проектов... Президент обратился по поводу необходимости своевременного принятия ряда важных социальных законов, которые влияют на ситуацию в демографии, здравоохранении, образовании, в экологии, а также в области регулирования экономического развития". Что касается Алтайского края, мы приветствуем инициативы президента, связанные с социальной сферой, поддержкой семей с детьми, всех наших социально незащищенных категорий населения, тех, кто нуждается в помощи государства. И мы услышали и приняли в работу инициативы в области экономического развития, в том числе, одной из наших базовых отраслей экономики – сельского хозяйства".

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Александр Романенко, председатель АКЗС:

"Послание было предельно конкретным: с четкими цифрами, фактами, с обозначенными направлениями дальнейшей работы и президента, и исполнительной власти, и Федерального Собрания, и всех органов власти субъектов. Оно началось с тезиса, который становится центральным в посланиях Владимира Владимировича на протяжении нескольких лет, - это сбережение нашего народа, поддержка наших российских семей.

Говоря о поддержке российских семей, он предложил конкретные меры по увеличению рождаемости, которые заключаются в послаблении по налогам, в росте ежемесячных пособий на детей-инвалидов. Совершенно новая тема - это субсидирование, в том числе за счет средств федерального бюджета, ипотечных кредитов для семей, у которых рождается третий ребенок и последующие дети".

Сергей Белоусов, член Совета Федерации:

На взгляд сенатора, нынешнее послание президента в значительной степени было посвящено 7-ой статье Конституции о том, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

"Сегодня ни у кого не осталось сомнений, что всё, с чем обращаются к президенту во время его встреч с населением, или во время «прямой линии», обобщается и реализуется. И если частные, или региональные вопросы аккумулируются в так называемых «зеленых папках», то вопросы, требующие решения на федеральном уровне доводятся до исполнительной власти и законодателей, в том числе в виде посланий. Как отметил президент, люди остро чувствуют лицемерие, им важно то, что реально сделано", - отметил Белоусов.

Производство экологически чистых продуктов, должно стать приоритетом особенно для тех территорий, где есть соответствующие предпосылки. По мнению сенатора, это особенно важно для Алтайского края.

"Слова же президента о том, что законодательство необходимо настроить на новую технологическую реальность, это важный ориентир для законодателей всех уровней", - считает Сергей Белоусов.

Александр Прокопьев, депутат Государственной Думы:

В своем сегодняшнем послании Федеральному собранию президент Владимир Владимирович Путин предложил абсолютно конкретные, действенные шаги по решению проблем, которые больше всего волнуют людей. Причем глава государства особо отметил, что люди должны ощутить улучшения не в отдаленной перспективе, а уже сейчас.

В первую очередь хочу выделить инициированный президентом комплекс мер по поддержке молодых семей с детьми. Особое значение они имеют для нашего региона, поскольку позволят многим остаться в крае, не уезжать на заработки. Во-вторых, мы услышали очень важные предложения Владимира Владимировича для развития здравоохранения и образования на сельских территориях, где не хватает врачей и учителей. Села Алтайского края часто сталкиваются именно с этой проблемой.

Что касается развития инфраструктуры, особое внимание было уделено именно Сибири. По мнению главы государства, намеченный рост в 1,5 раза пропускной способности БАМа и Транссиба даст импульс для развития экономики сибирских регионов. Теперь необходимо в полном объеме выполнить все, что обозначил президент в своем послании", - написал у себя на странице в Facebook Александр Прокопьев.

Андрей Абрамов, депутат краевого Заксобрания:

"Для меня в послании президента особо важными стали несколько моментов. Во-первых, был услышан и озвучен запрос общества на обновление и справедливость. Во-вторых, и это актуально для нашего региона, главные усилия в сфере здравоохранения будут направлены на совершенствование онкологической помощи. Ко мне в приемную поступило обращение о необходимости в Бийске детского онколога, которое подписали более 400 человек. Надеюсь, теперь на ускоренное решение этого вопроса.

Экологические проблемы с каждым годом нарастают, они стали настолько остры, что их обсуждают уже на самом высоком уровне. Когда будет налажена работа по переработке мусора, тогда ликвидация свалок и полигонов станет естественно выполнимой задачей. Ну, и конечно, развитие страны невозможно без консолидации общества. Достижение амбициозных задач зависит, в том числе и от нас с вами, от нашей активности и жизненной позиции".

Андрей Осипов, депутат краевого Заксобрания:

"Впечатление от послания хорошее. Были затронуты общезначимые темы – вопросы внутренней политики страны. Ряд моментов был для нас долгожданным. Мы сами поднимали эти проблемы на наших заседаниях. Это, в первую очередь, поддержка многодетных семей. Те федеральные нормы, которые предложил Владимир Владимирович, для нас имеют большое значение: выплаты многодетным семьям, детям-инвалидам, снижение налогов для многодетных семей. Озвучена необходимость льгот по ипотеке для многодетных не только по квартирам, но и по домам, что немаловажно для нас.

Хорошо, что президент обозначил решение проблемы с яслями и озвучил ее финансирование – у нас такая проблема есть. Долгожданный для нас момент – слова о поддержке программ «Земский учитель» и «Земский доктор». В наших селах и малых городах есть кадровая проблема привлечения молодых учителей. С помощью этой программы она может быть решена".