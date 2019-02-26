От поддержки семей до ответа США: о чем говорил Владимир Путин в юбилейном послании Федеральному Собранию

Новости 20.02.2019 18:55 609

20 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодным 15-м по счету посланием к Федеральному собранию. По традиции глава государства обозначил основные направления работы властей, указав на проблемы и возможные решения. На этот раз послание Владимира Путина продолжалось около 1,5 часов и впервые в новейшей истории прошло в Гостином дворе. Краткий обзор – в материале «Политсибру».

Добавим, от Алтайского края на послании президента присутствовали губернатор региона, председатель АКЗС, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также представители общественности. Стоит отметить, что в отличие от прошлого года на этот раз послание оказалось посвящено преимущественно внутренним вопросам. И, пожалуй, ключевой темой стала поддержка семьи.

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Демография

Глава государства предложил с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит почти в 1,5 раза увеличить число семей, имеющих права на дополнительные выплаты на ребенка. Выплаты для ухода за детей с инвалидностью должны увеличиться с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. «Понимаю, что и это немного, но все же повысит благосостояние семей», - резюмировал Путин.

Еще одно новшество, предложенное президентом, касается возможного увеличения федеральной льготы по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Не менее важным выглядит поручение правительству и ЦБ по снижению ипотечных ставок для семей сначала до 9%, а потом до 8% и ниже.

Революционной смотрится идея погасить за счёт госсредств 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семей, где рождается третий или последующий ребенок. Более того, данная программа будет запущена задним числом: с 1 января 2019 года.

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Борьба с бедностью

Несмотря на то, что количество людей, официально живущих за чертой бедности, за последние два десятилетия в России сократилась почти в два раза, этого недостаточно, полагает Владимир Путин.

«Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы — отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода», - отметил президент. Кроме того, глава государства дал распоряжение позаботиться о пенсионерах:

«В этом году были проиндексированы пенсии. Но если пенсионеры получали больше прожиточного минимума, социальную надбавку отменяли, и люди чувствовали себя обманутыми. Необходимо было учесть все нюансы, но этого сделано не было. Возникшую несправедливость нужно немедленно устранить. Индексация пенсий и других выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. То есть государство должно сперва довести пенсию до прожиточного минимума, а потом проводить индексацию. Выплаты за первые месяцы этого года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они не получили».

Медицина

Традиционно Владимир Путин уделил внимание и здравоохранению. «До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной для всех граждан, где бы они не жили. За два года должны быть построены еще 1,5 тысячи мобильных амбулаторных пунктов… Предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде в малый город или сельскую местность — врачи 1 млн рублей, фельдшеры 500 тысяч», - обозначил первоочередные задачи президент.

Экология

Владимир Путин отметил, что самая болезненная тема в данном разделе – это коммунальные отходы.

«С этого года регионы стали переходить на новую систему работы с твердыми коммунальными отходами, но если все закончится повышением платы — это не работа, а профанация... В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 проблемных свалок в черте городов, а за последующие шесть лет и все остальные», - рассказал собравшимся президент.

Образование

Глава государства привел факт, который говорит красноречивее многих отчетов профильных ведомств: около 200 тысяч учеников по всей стране ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. На то, чтобы ликвидировать данную ситуацию, регионам отведено два года. Кроме того, к концу 2021 года все школы России должны иметь доступ к высокоскоростному Интернету.

А уже со следующего года Владимир Путин поручил запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в 1 млн рублей будут получать педагоги, которые переедут на работу в села и малые города. Помимо прочего, президент попросил ускорить модернизацию среднего профобразования. Речь в частности идет о переоснащении мастерских в колледжах и техникумах.

Внешняя политика

Конечно же, не мог обойти стороной глава государства и внешнюю политику. "Россия была и будет суверенным государством. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые государства могут, Россия - нет", - заявил Путин, очевидно, имея ввиду юго-западного соседа РФ.

"Приоритеты нашей внешней политики открыты: укрепление доверия, борьба с общими угрозами, снятие барьеров для общения", - так начал заключительную часть послания президент.

Большое внимание, по словам Путина, будет уделяться развитию отношений с Индией, Японией, Китаем и Белоруссией. Наиболее жесткая риторика со стороны президента, разумеется, пришлась на долю США из-за решения выйти из ДРСМД.

«Нужно было по-честному сказать, а не использовать фальшивые обвинения для выхода. Сами все нарушают, потом ищут оправдания и назначают виновных. Мы вынуждены отвечать на обвинения в наш адрес. Россия не намерена первой размещать новые ракеты в Европе. Если же США действительно разместят и поставят на европейский континент ракеты, то это резко обострит международную обстановку, создаст реальную безопасность для России. Мы вынуждены будем создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении территорий, откуда исходит непосредственная угроза, но и тех территорий, где находятся центры принятия решений», - подвел итог президент.

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