Пожарные Новосибирска спасли парализованного старика из горящей пятиэтажки

Новости 21.02.2019 7:45 188

Пожар произошёл в пятиэтажном здании в Новосибирске, спасатели смогли предотвратить взрыв в доме. Об этом сообщили 20 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России.

Письмо с благодарностью за спасение жизни парализованного пожилого мужчины пришло на адрес Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Однокомнатная квартира загорелась в пятиэтажном доме Октябрьского района. Оперативно прибывший наряд эвакуировал 10 жильцов подъезда. Спасателям удалось избежать большей трагедии, так как в квартире, где находился парализованный мужчина, лежали два баллона с газом и канистра с бензином.

«Понимаю, что спасать жизни – это повседневная работа пожарных. Но хотелось бы рассказать о масштабе — страшно подумать, что могло произойти, если бы баллоны загорелись. Спасатели приехали оперативно, быстро скомандовали эвакуироваться всему подъезду. Особая благодарность за смелость, за скоординированные без промедления действия. Ребята спасли как минимум десятки человек, в том числе моего парализованного дедушку», – написала Екатерина Курносова в благодарственном письме.

В настоящий момент в управлении рассматривают вопрос о поощрении личного состава пожарно-спасательной части.