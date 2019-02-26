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Стала известна дата проведения фестиваля «Because of the Beatles» в Алтайском крае

Новости
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В этом году музыкальный фестиваль «Because of the Beatles» пройдет 17 августа на территории туристической зоны «Бирюзовая Катунь». Мероприятие будет посвящено 50-летию знаменитого фестиваля «Woodstock», который прошел с 15 по 18 августа 1969 года в США, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Фестиваль состоится в Алтайском крае в шестой раз. В рамках мероприятия можно будет услышать хиты группы «The Beatles», приобрести тематические сувениры, сфотографироваться с ростовыми куклами «битлов» и принять участие в конкурсах, посвященных ливерпульской четверке. 

В 2017 году главным гостем фестиваля стал единственный в России официальный трибьют «The Beatles» - московская группа «The BeatLove», в 2018 году - группа из Ростова-на-Дону «Father McKenzie», которая участвовала в крупнейшем фестивале в Ливерпуле.

Фестиваль включен в Национальный календарь событий и событийный календарь Алтайского края.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

#Алтайский край #Фестиваль