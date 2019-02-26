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Барнаульские полицейские задержали любителя дорогого виски

Новости
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Сотрудники полиции Барнаула задержали мужчину, который украл в магазине бутылку виски стоимостью 16 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По версии правоохранителей, 19 февраля в один из городских магазинов зашел мужчина. С собой гражданин взял бутылку дорогостоящего виски и удалился.

Когда подозреваемый уже сел в автомобиль, из торговой точки выбежала сотрудница. Она попыталась остановить транспортное средство буквально на ходу. Однако, сделать этого не удалось. Девушка обратилась в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские скоро нашли машину брошенной вблизи от места преступления. В течение часа задержали и самого подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Vesti.Ru

#грабеж #полиция #ограбление