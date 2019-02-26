Один из подозреваемых в убийстве барнаульца Михаила Седова находится в психбольнице

Новости 20.02.2019 17:05 274

В Барнауле продолжается расследование убийства Михаила Седова. Как ранее писал «Политсибру», подозреваемыми в убийстве стали молодые парни. Один из них сейчас находится в психиатрической больнице, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

Напомним, в октябре прошлого года на 38-летнего мужчину напали двое молодых парней. В убийстве подозревают 21-летнего студента АГАУ Евгения Кочергина и его ровесника Михаила Поспелова, работающего ассенизатором.

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По данным журналистов «КП», Поспелов после задержания попытался уйти от ответственности по невменяемости. Сейчас он находится в психиатрической клинике, в стационарном отделении, где проводится экспертиза. По предварительной информации, парень психически здоров. Евгений Кочергин на данный момент находится в СИЗО.