Соцсети: массовая авария с участием грузовика произошла в Барнауле

Очевидцы сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», что на пересечении Павловского тракта и улицы Попова произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе грузовика.
У одного из авто отвалились колеса. На дороге образовалась пробка. Движение трамваев ограничено. Очевидцы утверждают, что участниками аварии стали четыре автомобиля.
Как пояснили «Политсибру» в отделение пропаганды Госавтоинспекции по Барнаулу, в результате аварии пострадали не четыре, а три автомобиля. Экипаж ГИБДД выехал на место происшествия. О пострадавших не сообщается.