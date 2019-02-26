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Соцсети: массовая авария с участием грузовика произошла в Барнауле

Новости
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Очевидцы сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», что на пересечении Павловского тракта и улицы Попова произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе грузовика.

У одного из авто отвалились колеса. На дороге образовалась пробка. Движение трамваев ограничено. Очевидцы утверждают, что участниками аварии стали четыре автомобиля.

Как пояснили «Политсибру» в отделение пропаганды Госавтоинспекции по Барнаулу, в результате аварии пострадали не четыре, а три автомобиля. Экипаж ГИБДД выехал на место происшествия. О пострадавших не сообщается.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Инцидент Барнаул

#Барнаул #Происшествия