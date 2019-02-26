Соцсети: массовая авария с участием грузовика произошла в Барнауле

Новости 20.02.2019 16:32 319

Очевидцы сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», что на пересечении Павловского тракта и улицы Попова произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе грузовика.

У одного из авто отвалились колеса. На дороге образовалась пробка. Движение трамваев ограничено. Очевидцы утверждают, что участниками аварии стали четыре автомобиля.

Как пояснили «Политсибру» в отделение пропаганды Госавтоинспекции по Барнаулу, в результате аварии пострадали не четыре, а три автомобиля. Экипаж ГИБДД выехал на место происшествия. О пострадавших не сообщается.