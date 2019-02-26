Жители Алтайского края смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Новости 20.02.2019 18:45 284

С марта текущего года на базе КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» будет организовано анонимное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Любой житель и гость Алтайского края может сдать тест на ВИЧ и через 15 минут получить результат.

Экспресс-тестирование на ВИЧ будет проходить еженедельно по вторникам и четвергам. Во вторник забор крови для экспресс-теста будет осуществляться с 13:00 до 15:00, в четверг – с 10:00 до 12:00 по адресу Барнаул, 5-ая Западная, 62, кабинет № 105 (второе крыльцо). В случае положительного результата будет предложено пройти уточняющее обследование на ВИЧ. Это можно будет сделать в КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» (бесплатно в случае предъявления паспорта).

Медицинское тестирование на ВИЧ-инфекцию включает лабораторное исследование и консультирование, что позволяет обеспечить раннее выявление заболевания и своевременное начало лечения, а также предотвратить новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией посредством индивидуальной работы с пациентами, которым впервые диагностировали ВИЧ.

Что такое экспресс-тест на ВИЧ?

Экспресс-тест на ВИЧ позволяет выяснить присутствие вируса иммунодефицита в организме человека. Этот тест может проводиться по слюне, образцу мочи или образцу крови. Анализ по крови - это один из самых точных экспресс-тестов. Для проведения анализа берется несколько капель крови из пальца, которая помещается на тест-полоску. После этого нужно подождать 10-15 минут, чтобы узнать результат. Этот метод аналогичен стандартному обследованию в ИФА, проводимому в медицинских организациях. Тем не менее, при получении положительного результата экспресс-теста, необходимо обратиться в Центр СПИД, чтобы пройти стандартную процедуру обследования и получить консультацию высококвалифицированного специалиста. Специфичность экспресс-теста на ВИЧ составляет 99,2 %, чувствительность - 100%.

Стандартной процедурой для выявления ВИЧ в России является тест, показывающий наличие антител к ВИЧ, которые вырабатывает организм в ответ на проникновение вируса. Для анализа берется небольшое количество крови из вены. В начале обследования проводится иммуноферментный анализ (ИФА). Этот тест дополняют вторым анализом, который проводится из той же пробы крови, что и первый. Второй анализ, «иммуноблот», имеет очень высокую чувствительность и достоверность (около 99,9%).