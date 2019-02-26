Мужчина в Алтайском крае приговорен к длительному сроку за изнасилование ребенка

Новости 20.02.2019 19:15 270

Житель Алтайского края приговорен к длительному сроку лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. В ходе предварительного следствия осужденный и его сожительница утверждали, что мать девочки специально оговаривает мужчину, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в 2015 году мужчина, находясь в местах лишения свободы, познакомился с женщиной, с которой начал переписываться. После освобождения он начал с ней жить.

На новогодние каникулы к ним в гости приехали несовершеннолетние внуки сожительницы. Мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетней внучки женщины. Преступник завлекал ребенка играми в мобильном телефоне и просил никому не рассказывать о случившемся.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.