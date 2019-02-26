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Налог на самозанятых через год могут ввести и в Алтайском крае

Новости
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Налог на профессиональный доход может быть распространен на все регионы страны с 2020 года, в том числе Алтайский край. С 1 января текущего года эксперимент по введению налога был запущен в четырех субъектах РФ, сообщил «Интерфакс».

Такое поручение Минфину, ФНС и другим заинтересованным ведомствам дал первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам коллегии министерства по деятельности подведомственных федеральных служб и постановке им задач на 2019 год, сообщил пресс-секретарь министра Андрей Лавров.

  
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Силуанов и ранее говорил о возможности распространения эксперимента на все регионы.

«У нас есть показатели по количеству людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве, и там включаются в это число и самозанятые, и эксперимент, который у нас действительно проходит - в течение года мы должны оценить его результаты - уверен, что мы распространим действие этого механизма на другие субъекты, и другие субъекты точно так же смогут воспользоваться этим механизмом с тем, чтобы вывести людей в легальное поле, чтобы они могли легально работать, получать кредиты, платить все платежи и так далее. Этот эксперимент, уверен, что получит поддержку и в других субъектах РФ», - отметил он на Сочинском инвестиционном форуме.

Сейчас эксперимент по введению налога начался в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

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Автор: Политсиб.ру

#Налог #Алтайский край