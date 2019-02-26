Советы отцов появятся во всех муниципалитетах Алтайского края

Новости 20.02.2019 16:15 226

В министерстве социальной защиты Алтайского края под руководством министра Натальи Оськиной состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию десятилетия Дня отца в регионе. Во всех муниципалитетах края будут созданы советы отцов, сообщили в пресс-службе министерства.

На данный момент советы отцов работают в 50 муниципалитетах Алтайского края. Они занимаются решением важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей и усилению роли отца в семье и обществе.

Кроме того, на заседании был представлен проект развития добровольческого движения отцов с детьми «Делами отцов гордится Алтай!», который инициирован Краевым кризисным центром для мужчин. По словам министра Натальи Оськиной, проект соответствует национальным целям и основным направлениям губернаторской программы «Энергия развития».

В крае будут реализованы добровольческие инициативы: «Добрые дела с папой», издание электронного сборника «Лучшие практики добровольческого движения отцов с детьми», празднование Дня отца в Алтайском крае «10 лет плечом к плечу», проведение Фестиваля добровольческих отцовских отрядов «Отцовские инициативы». В мероприятиях будут задействованы около 10 тыс. жителей региона.

В 2009 году утверждено постановление «Об установлении в Алтайском крае Дня отца». День отца празднуется в последнее воскресенье апреля. В 2019 году он состоится 28 апреля.