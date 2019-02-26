Легко ли в Алтайском крае получить инвалидность?

Новости 20.02.2019 15:01 631

Ежегодно в Алтайском крае получают инвалидность около 12 тысяч человек. Об этом в ходе онлайн-конференции "Политсибру" рассказал руководитель Медико-социальной экспертизы в регионе Александр Гончаренко.

«Количество жителей Алтайского края (взрослых и детей), впервые признанных инвалидами в 2016 году, составляло 12 125 человек, в 2017 году – 12 212 человек, в 2018 году – 12 183 человек».

Процедура получения инвалидности, как известно, дело хлопотное и долгое. Далеко не каждый гражданин, желающий получить официальный статус, добивается успеха.

Между тем, как выяснилось в ходе онлайн-конференции, у жителей края возникают вопросы к представителям ведомства. Иногда они оказываются мелкими, бытовыми – например, речь идет о невозможности для пожилого человека получить памперсы нужного ему размера.

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Порою претензии высказываются более серьезные. Некоторые люди, по их мнению, получившие серьезный ущерб здоровью, годами не могут добиться признания себя людьми с ограниченными возможностями. С подобным вопросом обратился житель Барнаула Сергей, который ранее перенес обширный инфаркт.

«Почему не дается группа хотя бы на 1 год для реабилитации. Я не имею возможности трудоустроиться на легкую работу. Как жить дальше, непонятно. Вынужден работать после инфаркта в условиях вредного труда и больших физических нагрузок. Ни на какую комиссию никто меня не отправлял, мне закрыли больничный».

Ответ, полученный от руководителя Медико-социальной экспертизы края, оказался не вполне утешителен.

«Наличие того или иного заболевания изолированно не является основанием для установления инвалидности. Главным при проведении медико-социальной экспертизы является оценка характера и степени выраженности нарушения функций организма вследствие заболевания», - пояснил Александр Гончаренко.

Между тем по данным сайта ведомства, с мая 2017 года 12 из 14 бюро медико-социальной экспертизы Барнаула получили новую «прописку». Они размещаются в помещении площадью 2 506 кв. м. в центре города.

В оснащении здания учтены требования по формированию «доступной среды», внедрена система аудио- и видеофиксации. Александр Гончаренко уверен, что эти затраты вполне обоснованы, так как идут на благо людей с ограниченными возможностями.